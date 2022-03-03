Под Николаевом взяли в плен группу российских оккупантов 3 3.03.2022, 22:42

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Войска РФ не оставляют попытки прорваться в Николаев.

В Вознесенске Николаевской области взяли в плен несколько российских оккупантов, которые встретили жесткое сопротивление украинских бойцов. Видео с ними опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, пишет unian.net.

"Вознесенск, Николаевская область. Плененные оккупанты. Они должны искупать вину через размещение покаяний в своих профилях в соцсетях. Пусть их родные и друзья видят, что происходит на этой войне, где оказались "отправленные на учения"!" – написал он.

На опубликованном видео один из пленных рассказал, как они попали в ловушку:

"Мы ехали, улочки узкие, развернуться нельзя было, только обратно отступить… Я не знаю, работала ли здесь наша разведка, но просто в "мясо" куда-то заехали…".

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