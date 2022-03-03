Украинские десантники уничтожили колонну оккупантов РФ при освобождении Макарова

Украинские десантники уничтожили колонну оккупантов РФ при освобождении Макарова2
- 3.03.2022, 22:46
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Фотофакт.
Украинские военнослужащие 2 марта уничтожили колонну российских войск в районе поселка Макаров Киевской области. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.
"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разогнали и полностью сожгли колонну русских орков в районе пгт Макаров", – отметили в командовании.
Командование ДШВ публикует фотографии, сделанные сразу после боя. На них – уничтоженная техника, личные документы и другие вещи военных РФ: "Безусловно, они станут доказательствами в Международном суде в Гааге по расследованию военных преступлений РФ в Украине".