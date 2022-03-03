США ввели санкции против Усманова, Пригожина, Ротенбергов и Пескова 11 3.03.2022, 22:53

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Под санкции попали и члены их семей.

США вводят новые санкции против представителей российской элиты и членов их семьи, которые продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина, несмотря на его вторжение в Украину. Об этом сказано в заявлении Белого дома, опубликованном 3 марта.

"Эти лица обогатились за счет российского народа, а некоторые устроили членов своих семьей на высокие должности. Другие возглавляют крупнейшие российские компании и несут ответственность за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки путинского вторжения в Украину", – сказано в заявлении.

Власти США сообщили, что все лица, которые попали под санкции, и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы на территории страны будут заморожены, а собственность заблокирована для использования.

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые наживаются на этом насильственном режиме", - сказал президент США Джо Байден.

Под санкции, в частности, попал один из самых богатых бизнесменов России и близкий союзник Путина Алишер Усманов. Его имущество, в том числе 156-метровая яхта, которую арестовали в Германии, и его частный самолет будет заблокировано для использования в США и американскими лицами. Кроме того, ограничения наложили на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который "является главным поставщиком путинской пропаганды", сообщили в Белом доме.

В целом в санкционный список попали 19 бизнесменов, 47 членов их семей и близких соратников. Среди них (кроме Усманова и Пескова):

глава "Транснефти" Николай Токарев, его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости;

бизнесмен Борис Ротенберг, его жена Карина и сыновья Роман и Борис;

бизнесмен Аркадий Ротенберг, его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия;

генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия;

председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, его жена Ольга, его сын Евгений и дочь Мария, а также пять компаний Шувалова, компания и самолет его сына и компания дочери;

бизнесмен Евгений Пригожин, его жена Полина, дочь Любовь, сын Павел и три его компании.

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