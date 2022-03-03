В Украине операторы ограничили звонки с украинских SIM-карт в Россию 1 3.03.2022, 23:11

1,306

Такие меры необходимы, чтобы военные РФ не могли звонить с украденных у украинцев телефонов.

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут позвонить с Российской Федерации. Такие радикальные меры необходимы, чтобы российские военные не могли звонить с украденных у украинцев телефонов, сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу Государственной связи.

Отмечается, что такие ограничения действуют также для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать SIM-карты и использовать их", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».