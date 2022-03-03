Защита Киева: стало известно, чем вооружили терроборону столицы Украины 3.03.2022, 23:16

5,814

Все бойцы в Киеве готовы к отражению атак оккупантов-рашистов.

На вооружении бригады теробороны Киева есть несколько десятков тысяч единиц стрелкового оружия. Об этом в комментарии «Униан» сообщил пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Все бойцы, которые приходили и записывались в терроборону, заключили контракт с терробороной. Ведь все они являются военнослужащими ВСУ. И все без исключения бойцы терробороны вооружены. Скажу, что бойцам терробороны уже выдано несколько десятков тысяч образцов личного стрелкового оружия", - сообщил Ковалев.

Он подчеркнул, что бойцы терробороны вооружены автоматами, а также противотанковым оружием.

"Поэтому все бойцы в Киеве вооружены и готовы к любым провокациям и отражению атак оккупантов-рашистов", - добавил он.

По состоянию на 3 марта, бригада терробороны столицы сформирована с профицитом. Многие люди сейчас записаны в резерв. Кроме того, 112-и террбригада ВСУ продолжает искать киевлян с военными знаниями.

"Бригада территориальной обороны столицы сформирована с профицитом. То есть людей, гораздо больше чем мы надеялись. Через огромный поток людей мы создали резерв. В каждом районе столицы сплоченные батальоны, которые ежедневно выполняют задачи военного руководства по обороне Киева. Также продолжаем искать лиц с военным опытом. Нужны военные спецы и военные профессионалы, которых мы привлекаем к обороне города", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».