Европейские магазины массово бойкотируют товары из России
- 3.03.2022, 23:50
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Продажу русской водки запретят и в некоторых штатах США.
Магазины в Дании, Германии, Финляндии, Швеции и Австралии начали бойкотировать и убирать со своих полок российские товары в знак протеста против войны в Украине, пишет The European Times (перевод — apostrophe.ua). Немецкая сеть супермаркетов Netto Nord вслед за материнской компанией Salling Group, которая является крупнейшим ритейлером Дании, объявила о немедленном бойкоте товаров из России.
Также в знак протеста против войны в Украине убирает с полок российские товары Netto Nord, у которой есть магазины в Дании и Польше.
Государственные компании, отвечающие за розничную продажу алкоголя в Финляндии и Швеции, 2 марта заявили об изъятии из магазинов всех российских напитков. Из онлайн-продаж исключили российские напитки финская компания Alko и шведская Systembolaget.
Крупнейшая австралийская алкогольная сеть “Эндевор групп” прекращает продажу русской водки как в обычных магазинах, так и в онлайн под давлением украинской диаспоры.
Продажу русской водки запретят в некоторых штатах США, в частности в Пенсильвании.