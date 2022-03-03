Европейские магазины массово бойкотируют товары из России 3.03.2022, 23:50

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Продажу русской водки запретят и в некоторых штатах США.

Магазины в Дании, Германии, Финляндии, Швеции и Австралии начали бойкотировать и убирать со своих полок российские товары в знак протеста против войны в Украине, пишет The European Times (перевод — apostrophe.ua). Немецкая сеть супермаркетов Netto Nord вслед за материнской компанией Salling Group, которая является крупнейшим ритейлером Дании, объявила о немедленном бойкоте товаров из России.

Также в знак протеста против войны в Украине убирает с полок российские товары Netto Nord, у которой есть магазины в Дании и Польше.

Государственные компании, отвечающие за розничную продажу алкоголя в Финляндии и Швеции, 2 марта заявили об изъятии из магазинов всех российских напитков. Из онлайн-продаж исключили российские напитки финская компания Alko и шведская Systembolaget.

Крупнейшая австралийская алкогольная сеть “Эндевор групп” прекращает продажу русской водки как в обычных магазинах, так и в онлайн под давлением украинской диаспоры.

Продажу русской водки запретят в некоторых штатах США, в частности в Пенсильвании.

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