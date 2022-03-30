Под Чугуевом нашли тела оккупантов без следов ранений 18 30.03.2022, 7:34

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Что с ними произошло?

Под Чугуевом обнаружили тела российских военнослужащих без следов насильственной смерти.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, на телах оккупантов не обнаружили никаких ранений.

"Вот так ценят своих воинов в РФ. Похоже, что командование бросило своих же умирать от холода и голода", - написал Геращенко.

Напомним, ранее пленный русский солдат рассказал, что после вторжения в Украину командующий батальйонно-тактической группы приказал солдатам готовить мешки для трупов.

Другой оккупант, попавший в плен к украинским бойцам, сказал, что там ему лучше, чем в российской армии.

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