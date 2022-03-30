Андрей Пионтковский: Это громадное военно-политическое поражение Путина 14 30.03.2022, 7:37

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Андрей Пионтковский

Почему Кремль изменил цели войны?

Российская армия практически признала поражение в объявленной войне по захвату всей Украины, ее демилитаризации, денацификации. Вот вы слышали заявление нескольких военных сегодня — генерал-полковника Александра Фомина, который, по сути, вручил свою капитуляцию Давиду Арахамии. Ну, не полную, а на Киевском и Черниговском фронтах, пишет в статье для nv.ua российский публицист Андрей Пионтковский.

В общем, для меня это не было новостью. Еще 25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сформулировал совершенно другую позицию России по войне: «Наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса». То есть, до границ Луганской и Донецкой областей. Это, конечно, захватническая позиция. Но это совсем другая позиция, нежели уничтожение украинского государства, ликвидация ее военно-политического руководства. Россия поняла, что ей это не по плечу. Эта задача была остановлена героической украинской армией, и сейчас война приняла другую фазу. Есть даже, на мой взгляд, надежда на перемирие. Это, конечно, не полный мир. Настоящий мир — это возвращение Крыма и Донбасса. На завтра этого не будет. А сегодня вполне реально добиться дипломатическими средствами, чтобы с остальной территории Украины российская армия убралась и прекратила свои варварские бомбардировки. Это — хорошая новость и большое достижение украинской армии и украинского общества.

Даже в этот день нашей победы я не откажусь от своей критики Запада в половинчатости и робости принимаемых им мер. Основная заслуга — это заслуга украинской армии и украинского руководства.

Но это — промежуточный этап. Надо его отметить. Однако враг-то никуда не делся, он по-прежнему силен, коварен. В отношении него необходима бдительность. Но в любом случае, вот еще один важный позитивный результат, который имеет перспективу на будущее — это громадное внутреннее поражение Путина. Потому, что все же понимают, что вот этот авантюристический план захвата всей Украины — это личный план Путина. И, собственно, военные, Генштаб РФ выступил против этого плана. Люди в Генштабе — это не голуби мира, не друзья Украины, это — такие же враги, такие же русские империалисты, но они просто военные профессионалы. И они понимали еще до этой военной операции, и особенно убедились в ходе ее, что это задача, с военной точки зрения, невыполнимая. Они оказали давление на Путина. И после такого внутриполитического поражения и внешнего военного диктаторы долго не выживают. Так, что, я думаю, побочный эффект этого военного успеха украинской армии, — резкое сокращение политической жизни Путина.

Основная заслуга — это заслуга украинской армии

Победу одержала Украина, а не Запад. Главное — это отказ Москвы от первоначально заявленных целей войны, так как они провалились.

У России обязательно возникнут намерения спустя годы снова попытаться завоевать Украину. Но Украина же предлагает гораздо более серьезные гарантии безопасности, чем провалившееся НАТО. Украина объявляет восемь государств гарантами своей безопасности, которые будут обязаны дать поддержку Украине в случае новой российской агрессии. Это более надежные гарантии, чем гарантии НАТО. Ну и, кроме того, гарантией безопасности является сама украинская армия, которая отбила эту атаку.

И еще хочу добавить. Во время своего пребывания в Польше Джо Байден произнес очень хорошую речь. Чувствуется, что он возмущен теми военными преступлениями, которые Путин развернул вокруг Украины. Я очень разочарован реакцией американского общества — журналистов и политиков, которые его критикуют за вполне естественную и справедливую фразу, что такой преступник не должен оставаться у власти. Вот в этом Байден молодец. А то, что он не давал Украине до последнего времени самолеты и средства ПВО — это плохо. Но украинская армия и так справилась.

Что же ждет Украину в результате этой войны? Россия расширит Донбасс до границ Луганской и Донецкой областей. Но ничего же не изменится. Украина же не признает эту аннексию Донбасса. Это — не мир, а перемирие, достигнутое на границе Донбасса. Вот потеряет Путин власть — вернется и Донбасс.

В любом случае, это значительная победа. Ведь угроза была в виде уничтожения всего украинского государства. И Украина нашла в себе силы дать военный ответ, разбить российскую армию, нанести большие потери. Это вынудило генералов заставить Путина изменить цели войны. Они поняли, что оккупация всей страны — недостижимая задача, особенно при таком уровне сопротивления украинской армии и общества, и такой мотивации. И вот решили спасать ситуацию, спасать лицо. Но они тоже могут сказать своему обществу — вот, мы спасли народ Донбасса от геноцида, уничтожили значительную часть инфраструктуры украинской армии, Украина теперь в НАТО не идет. Вот так будут спасать себе лицо.

Главное достигнуто. Отведена чудовищная угроза — уничтожения украинской государственности. Это — громадное достижение украинской армии и общества. И громадное военно-политическое поражение России, и, прежде всего, Путина.

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