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Российские солдаты из 26-го танкового полка массово отказываются воевать в Украине

  • 30.03.2022, 7:41
  • 13,122
Российские солдаты из 26-го танкового полка массово отказываются воевать в Украине

Срочники расторгают контракты.

Путинская армия продолжает полномасштабную агрессию на территории Украины. Воевать за захватнические планы Кремля хочет все меньше российских военных.

По информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты не могут решить проблемы с комплектованием подразделений личным составом. В частности, срочники начинают расторгать контракты.

Солдаты срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт. Это все – после их участия в войне с Украиной.

В то же время российские контрактники просят направить их в пункт постоянной дислокации для дальнейшего прохождения службы.

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