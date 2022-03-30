Оккупанты взорвали свой БТР, а затем сожгли пункт пропуска в Сумской области 3 30.03.2022, 7:51

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Какие были мотивы?

Российские оккупационные войска в Сумской области 29 марта устроили спланированную провокацию. Они взорвали свой БТР, чтобы сделать картинку для вражеской пропаганды.

После этого захватчики якобы решили отомстить. Поэтому пошли и сожгли украинский пограничный пункт пропуска.

Об этом рассказал в своем обращении глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он объяснил, что оккупанты заявили: их бронетранспортер якобы "уничтожили украинцы".

"Это была предварительно спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ. Они, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками",– сказал Живицкий.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди украинских пограничников. Также чиновник добавил, что в этот день сгорел склад боеприпасов в Белгороде. Чиновник предположил, что его целенаправленно уничтожили местные жители, которые не желают продолжения войны против Украины.

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