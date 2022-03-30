Из Беларуси запретили вывозить рис, макароны и муку 6 30.03.2022, 7:54

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Ограничения ввели на три месяца.

Правительство запретило вывозить из страны рис, макароны, крупы и муку грубого помола из ржи или ячменя, а также отработанное зерно злаков. Об этом сообщает МАРТ.

Ограничения ввели на три месяца.

МАРТ уточняет, что запрет на вывоз за пределы Беларусь этих товаров ввели для того, чтобы не допустить их дефицита, а также для «соблюдения продовольственной безопасности страны».

Ранее правительство временно запретило вывозить из Беларуси некоторые промышленные товары, а также продукты зернопереработки, которые идут на корм животным.

Также запрещен вывоз муки и гречки, яблок, капусты, лука, сахара и некоторых других товаров.

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