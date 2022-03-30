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Экс-разведчик КГБ: В США знают, где находится Путин и его бункер

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  • 30.03.2022, 7:56
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Экс-разведчик КГБ: В США знают, где находится Путин и его бункер

Это понимают и российские генералы.

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец считает, что американским спецслужбам известно местонахождение главы Кремля. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман.

"Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождение в конкретный момент неизвестно, то они глубоко ошибаются. Я думаю, что начальник Генштаба [вооруженных сил РФ] генерал [Валерий] Герасимов это прекрасно понимает", – заявил Швец.

Бацман уточнила: "То есть американцы знают, где конкретно в эту минуту находится Путин, где этот его бункер?"

"Я практически уверен в этом", – ответил Швец.

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