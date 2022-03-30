«Проезжаешь: то голова чья-то лежит, то нога чья-то лежит»
- 30.03.2022, 8:11
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Оккупанты в шоке от своих потерь в Украине.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новую запись перехвата разговоров оккупантов с родными и близкими.
Захватчики в шоке от своих потерь в Украине:
«- C Серёгой разговаривал. Говорю на… ты сюда будешь ехать!? Тебя здесь завалят! Тут в натуре война конкретная! Проезжаешь: то голова чья-то лежит, то нога чья-то лежит, кишки-мишки...
- А потом кто их собирает всех?
- Да кто их собирает…»