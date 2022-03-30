Прокачка газа из России через Беларусь упала до нуля 4 30.03.2022, 8:14

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Газопровод «Ямал – Европа» простаивает.

Поставки газа из РФ в Европу по газопроводу "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию) в точке Мальнов (ФРГ) упали до нуля. Потоки по двум другим ключевым маршрутам "трубы" в целом оставались стабильными.

Об этом сообщает Reuters.

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч по состоянию на 11:00 по Гринвичу 29 марта, но с тех пор они упали до нуля. Но с тех пор прокачка газа упала до нуля, свидетельствуют данные оператора Gascade.

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Через Украину транзит газа в Евросоюз осуществляется по крупной газовой "нити" Уренгой-Помары-Ужгород. Прокачка через этот газопровод, судя по информации Reuters, продолжается.

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