Пенсии белорусов падают пятый месяц подряд из-за разогнавшейся инфляции 6 30.03.2022, 8:22

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Инфляция в прошлом году составила 10% годовых.

В Беларуси пятый месяц подряд падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. В феврале они снизились на 1,3% по сравнению с январем, следует из данных Белстата. Напомним, инфляция в прошлом месяце составила 10% годовых, заметнее всего подорожали продукты, пишет zerkalo.io.

В последний раз реальные пенсии выросли в сентябре 2021 года — на 5% к августу.

В феврале эти пенсии снизилась по отношению к аналогичному периоду 2021-го — на 2,8%.

Средняя назначенная пенсия в прошлом месяце составила 515,9 рубля.

Напомним, в 2021 году реальные пенсии росли только в августе и сентябре, в остальное время они были в минусе (если сравнивать месяц к предыдущему месяцу).

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