закрыть
30 марта 2022, среда, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пенсии белорусов падают пятый месяц подряд из-за разогнавшейся инфляции

6
  • 30.03.2022, 8:22
  • 3,982
Пенсии белорусов падают пятый месяц подряд из-за разогнавшейся инфляции

Инфляция в прошлом году составила 10% годовых.

В Беларуси пятый месяц подряд падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. В феврале они снизились на 1,3% по сравнению с январем, следует из данных Белстата. Напомним, инфляция в прошлом месяце составила 10% годовых, заметнее всего подорожали продукты, пишет zerkalo.io.

В последний раз реальные пенсии выросли в сентябре 2021 года — на 5% к августу.

В феврале эти пенсии снизилась по отношению к аналогичному периоду 2021-го — на 2,8%.

Средняя назначенная пенсия в прошлом месяце составила 515,9 рубля.

Напомним, в 2021 году реальные пенсии росли только в августе и сентябре, в остальное время они были в минусе (если сравнивать месяц к предыдущему месяцу).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников