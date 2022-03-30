«Пушечное мясо», террористы-наемники и заключенные: как Россия проводит тайную мобилизацию 6 30.03.2022, 8:40

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Еще осенью прошлого года РФ запустила проект БАРС.

Армия оккупантов терпит в Украине огромные потери и требует многочисленного пополнения. Поэтому россияне бросают в бой глубокие резервы и мобилизуют всех, кого могут, передает 24tv.ua.

1 апреля 2022 года в России начнется весенний призыв в армию. Кремлевские власти боятся, что война против Украины якобы "не повлияет на специфику и особенности этого процесса". Но Путин и его стая, как всегда, врут. Уже много фактов, что Минобороны России под прикрытием призыва продолжит уже давно начатую скрытую мобилизацию.

БАРС

Еще в августе – сентябре 2021 года Россия запустила проект БАРС (абревиатура – "Боевой армейский резерв страны"), действовавший параллельно с уже имеющимися срочными и контрактными наборами в армию. Россияне не открывали информацию о точном количестве "барсов" (по данным украинской разведки – их около 100 тысяч), но бравурно сообщали, что все они получали денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка, а также участвовали в военном собрании.

18 февраля, менее чем за неделю до коварного нападения на Украину, Путин подписал указ об очередном созыве резервистов на собрание. Многие из них затем присоединились к контрактникам и срочникам, которые отправились на "учения" в Украину.

Хаотическая мобилизация

Планируя нападение, россияне были уверены, что имеющегося оккупационного контингента хватит для "блицкрига". Но, понеся значительные потери уже в первые дни войны, начали прозревать и подтягивать ближайшие резервы.

Но потом и их оказалось мало, поэтому в середине марта Россия стала собирать новое подкрепление. Сейчас это выглядит как хаос с элементами паники. Судите сами – Минобороны России перебрасывает в Украину профессиональных военных с Севера, Сибири и Дальнего Востока (в частности, морпехов Северного и Тихоокеанского флота), а также мобилизует… кредитных должников, алиментщиков (логика – воюй и получишь освобождение от выплат) и заключенных.

Последних набирают с помощью уже упомянутой программы БАРС, сообщает Главное управление разведки МО Украины. В частности, около 100 преступников из колонии "Чернокозово" (Чечня) уже готовятся к отправке на фронт. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Но при возвращении живым после участия в боевых действиях им обещают полную амнистию.

Что касается будущих призывников, то им оккупанты также готовят незавидную судьбу. Минобороны России сообщило, что в трех областях, граничащих с Украиной (Курской, Брянской, Белгородской), набор необходим для того, чтобы обеспечить "готовность военных формирований" для войны с Украиной. То есть по всей вероятности неподготовленных призывников начнут посылать на гибель...

"На войну Россия отправляет мясо 2004 года рождения. Это полный провал "блицкрига" и переход на сталинский формат ведения войны – заброс "мясом",– объяснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Насколько действенной, а точнее – не действенной (!), будет подобная мобилизация – покажет время. Но уже сейчас украинские силовики фиксируют массовые сдачи в плен, в первую очередь срочников и принудительно мобилизованных.

Откуда еще россияне могут черпать так необходимый им кадровый резерв? Частично они уже раскрыли свои карты.

"Пушечное мясо" из Донбасса

Еще до начала нападения России на Украину, в террористических квазиреспубликах на Донбассе началась массовая мобилизация "всех, кто может держать автомат", которая продолжается и по сей день. Руководители непризнанных псевдореспублик объясняют "мобилизационную" охоту за мужчинами на улицах городов и поселков и принудительный призыв студентов тем, что Украина якобы собирается напасть на временно оккупированную часть Донбасса.

Но очевидно, что таким образом Россия просто собирала "пушечное мясо". С начала войны "вынужденных ополченцев" первыми отправляют в атаку на украинские позиции, а уже за ним следуют "бравые террористы и российские освободители". Так жители Донбасса платят своей кровью за имперские амбиции Путина и его прихвостней в "ЛДНР".

"Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо" для выявления огневых позиций ВСУ. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием",– сообщило ГУР МО Украины.

Пленные мобилизованные из временно оккупированной территории Донбасса радуются, что сдались украинским военным и рассказывают, что россияне используют их в качестве "живца" – как передовой эшелон разведки боем. Да, 16 – 17 марта на Николаевском направлении одно из таких подразделений, в составе которого 250 – 300 человек, потеряло около 200 "мобилизованных".

Принуждение крымских татар

Циническую принудительную мобилизацию Россия устроила и во временно оккупированном Крыму. Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что россияне начали призывать в армию крымских татар, угрожая применить наказание к их родным.

"Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать из территории полуострова через Россию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта",– отметила она.

Денисова также напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказывающихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Меджлис крымскотатарского народа пообещал помощь жителям оккупированного Крыма, если их призывают служить в армии России. Ее смогут предоставить, если те пересекут границу и окажутся в Украине.

"Как только вы окажетесь за пределами России, немедленно связывайтесь в социальных сетях со мной или с другими членами Меджлиса, находящимися на материковой части территории Украины",– обратился к крымчанам председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Флагоносцы" для ТВ

Показательной "картинкой" российского вторжения в Украину стало перекидывание бойцов и техники из Абхазии и Южной Осетии, временно оккупированных грузинских территорий. Этот процесс пропагандисты подают под соусом – "все народы воюют против фашистов". При этом на российском ТВ показывают два танка, которые катаются в Мелитополе с флагами Южной Осетии.

Ненадежные наемники

Кто действительно мог бы усилить оккупационные войска России, так это наемники Ближнего Востока и Африки (в частности, сирийцы и ливийцы). Там много воинов, которые годами "живут войной" и имеют большой опыт боевых действий, в частности, в условиях города (Россия не покидает надежду захватить крупнейшие центры Украины).

Но захватчики не спешат активно привлекать этих наемников. Потому что те хоть и соглашаются воевать, но в любой момент могут… сложить оружие и сдаться украинцам. Ведь их главная цель – отнюдь не идеологическая борьба с "мировым фашизмом-империализмом" (как это пытаются подать в России), а просто желание заработать деньги и по случаю сбежать в Европу и затем забрать туда своих родных и близких.

Ставка на "Хезболла"

А вот на кого могут точно полагаться россияне, так это на наемников вооруженной группировки "Хезболла", которых во всем цивилизованном мире считают террористами.

По информации западных медиа, оккупанты предлагают им за участие в войне против Украины зарплату 1 500 долларов в месяц. И вроде бы 800 бойцов "Хезболла" уже согласились воевать, и первая группа (200 человек) должна была прибыть из Дамаска на белорусскую авиабазу в Гомельской области уже 29 марта.

Что ж, украинские воины готовы встретить огнем незваных гостей с Востока. Как это уже было, например, с кадыровцами, которых полностью разбили под Киевом.

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