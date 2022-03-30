Один из белорусских банков полностью останавливает обслуживание физлиц 1 30.03.2022, 8:46

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В чем причина?

«БТА Банк» почти на четыре дня — с 31 марта по 3 апреля — приостановит работу касс, обменников, терминалов самообслуживания. В этот период не будут также работать интернет-банкинг, мобильное приложение, сообщает zerkalo.io.

В это время также недоступно будет доступно расчетно-кассовое обслуживание физлиц, а также невозможно будет погасить кредиты или пополнить счета через ЕРИП. «Снятие и внесение в кассах банка наличных денежных средств на счета физических и юридических лиц производиться не будет», — уточняют в банке.

При этом клиентам будут доступны расчет картами за товары и услуги, переводы через сервис «Lovi Money», а также снятие наличных в банкоматах.

«Контакт-центр и отделы розничного бизнеса работают с физическими лицами исключительно в режиме оказания консультационных услуг», — уточнили в банке.

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