Железный занавес для «конфликтной» древесины 30.03.2022

Новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Беларуси стали серьезным ударом по лесной промышленности.

Во-первых, введен запрет на поставки древесины в ЕС из нашей страны. Во-вторых, прекращено действие всех международных торговых сертификатов, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Санкции

Новый регламент Совета ЕС, опубликованный в начале марта в официальном журнале Евросоюза, предусматривает, что из Беларуси в страны ЕС запрещено ввозить древесину, изделия из нее, а также древесный уголь. Правда, санкции не распространяются на контракты, заключенные до 2 марта 2022 года, и со сроком исполнения до 4 июня.

Тем не менее Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками, на которой обсуждалось развитие лесного хозяйства, заявил, что «какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем. Ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи». В свою очередь, вице-премьер Юрий Назаров назвал санкционное давление «крайне неприятным» и заявил о необходимости перестраивать товарные потоки по поставке древесины за рубеж.

Решение, конечно, логически верное. Вот только на его реализацию потребуется время и, вероятнее всего, дополнительные затраты.

Поставки древесины на мировой рынок

Чтобы понять, какие финансовые потери может понести Беларусь в ближайшем будущем, достаточно взглянуть на показатели официальной статистики.

Согласно данным Белстата, за последние несколько лет Беларусь значительно увеличила объем экспорта древесины, в том числе и в страны Евросоюза. В 2018 году общий экспорт древесины составил 235,7 тыс. куб. м, в 2019-м — 591,6 тыс. куб. м, в 2020-м — 924,3 тыс. куб. м.

В стоимостном выражении динамика экспорта положительная уже на протяжении более двух десятков лет, так как увеличивались не только объемы поставок, но и мировые цены на продукцию. К примеру, валютная выручка от экспорта товарной позиции «древесина и изделия из нее; древесный уголь» составила: в 2010 году — 419,4 млн долларов, в 2015-м — 695,4 млн, в 2020-м — 1506,9 млн,

а в 2021-м — 2330,0 млн долларов.

В 2020 году древесина и целлюлозно-бумажные изделия в структуре товарного экспорта Беларуси составляли 6,3 %.

Поставки в Евросоюз

В последние годы страны ЕС активно импортировали белорусскую древесину и продукцию деревообработки. Особенно такие государства, как Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия, Германия, Италия, Польша.

Динамика валютной выручки за последние три года по основным товарным позициям (кодам ТН ВЭД) демонстрирует уверенный рост.

Только на экспорте пяти товарных позиций Беларусь в 2021 году заработала 1,14 млрд долларов. Но ведь есть и другие виды продукции — древесный уголь, щепа, опилки, гранулы. Суммарно экспорт в ЕС древесины, изделий из нее и древесного угля составил порядка 1,4 млрд долларов.

Отзыв сертификатов

Еще одна проблема, с которой столкнулась лесная промышленность Беларуси, — отзыв международных «лесных» сертификатов.

Сертификацию лесов и предприятий, которые перерабатывают и продают лесную продукцию, осуществляют две основные международные структуры: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет).

Для компаний наличие «лесного сертификата» повышает возможность доступа на рынки развитых стран. Сертификация гарантирует качество и безопасность продукции. Имея сертификат PEFC/FSC, предприятие повышает конкурентоспособность продукции на внешнем рынке и имеет возможность получить больше прибыли.

Четвертого марта Совет PEFC принял решение, согласно которому все лесоматериалы, происходящие из России и Беларуси, являются «конфликтной» древесиной и поэтому не могут быть использованы в продукции, сертифицированной PEFC. А уже 8 марта Совет директоров FSC приостановил действие всех торговых сертификатов, выданных в Беларуси и России. Данная мера вступит в силу 8 апреля текущего года. Последствия будут не самые приятные: теперь белорусские и российские лесоматериалы и древесину нельзя будет продавать или использовать в продукции как сертифицированные FSC.

Что в итоге?

Уже в скором времени лесная промышленность Беларуси столкнется с серьезными проблемами. И финансовых потерь вряд ли удастся избежать. При негативном сценарии может произойти закрытие или приостановка работы некоторых предприятий и сокращение объемов производства. Чтобы этого избежать, наиболее оптимальным вариантом может стать переориентация товарного потока и поиск новых рынков, что позволит сократить убытки.

Именно об этом говорил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров: «Европа всегда была более маржинальным рынком. Но в то же время и Китай купит нашу продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где древесины нет, Иран. Просто надо сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на этом зарабатывать деньги».

Таким образом, экспорт в ЕС отпадает из-за санкций. Все попытки нелегального ввоза, скорее всего, обречены на провал. Европа пообещала ужесточить контроль на границах и тщательно мониторить ввоз/вывоз.

Часть продукции могла бы забрать Россия, но там сейчас и так хватает проблем. Плюс российские компании тоже лишились сертификатов PEFC/FSC, а это усложняет продажи. Вполне возможно, что правительство РФ будет поддерживать отечественных производителей и сократит импорт древесины из Беларуси.

Если рассматривать вариант расширения экспорта в КНР, то главная проблема здесь — логистика. Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, приостановила прием заказов на перевозки в Беларусь и из нее. Конечно, можно обойтись без морских контейнеров и использовать железную дорогу, в частности «Новый шелковый путь», но и тут не все гладко.

В условиях «калийного кризиса» вполне возможно, что часть удобрений может отправиться в Поднебесную по железной дороге (если будет подписан калийный контракт с КНР). Калий важнее древесины, поэтому вагоны и платформы под него отдадут. К тому же не каждая китайская компания согласится покупать древесину, не имеющую международного сертификата. А если и согласится, то может потребовать цену ниже рыночной.

С Азербайджаном, который в качестве альтернативы европейскому рынку упоминал Назаров, тоже могут возникнуть проблемы. Здесь придется побороться за рынок с Российской Федерацией и Турцией. Да и на рынках стран Средней Азии доля России тоже велика.

