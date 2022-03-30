Джонсон хочет передать Украине «более смертоносное» вооружение 11 30.03.2022, 9:06

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Это поможет ВСУ отвоевать временно оккупированные Россией территории.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет усилить военную помощь для Украины. Она может помочь ВСУ отвоевать временно оккупированные Россией территории.

Об этом сообщает The Times.

По словам начальника штаба обороны адмирала сэр Тони Радакина в общении с журналистами, Лондон "готовится к новой фазе своей поддержки" нашей страны, поскольку конфликт перерос в "более традиционную войну", и Украина перешла от отпора российским силам к удержанию позиций и возвращению своих территорий.

Представитель Джонсона отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику оно может предоставить.

"Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает россиян отступать. Наша поддержка должна измениться, учитывая это", - цитирует издание источника в Кабмине.

Отмечается, что глава британского правительства заявил членам правительства о том, что хочет предоставить Украине "более смертоносную" военную помощь.

На Даунинг-стрит отказались сообщить, какое новое оборудование будет отправлено Украине, но указали, что оно не будет включать танки или другую технику, которая может привести к эскалации, поскольку Москва рассматривает их как наступательную, а не оборонительную.

При этом официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что Британия "рассматривает все возможные варианты, когда речь идет о том, чтобы у украинского правительства было все необходимое для самозащиты".

Ранее сообщалось, что после разговора с Владимиром Зеленским Борис Джонсон заявил о намерении усилить экономическое давление на РФ.

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