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Разведка: Российские части отступают в Беларусь для переформирования

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  • 30.03.2022, 9:11
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Разведка: Российские части отступают в Беларусь для переформирования

Оккупанты понесли большие потери.

Российские части, понеся большие потери, вынуждены возвращаться на территорию Беларуси и России. Они отступают для переформирования и пополнения запасов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Москве заявили о планах "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.

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