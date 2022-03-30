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Режим взялся за резидентов ПВТ

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  • 30.03.2022, 9:32
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Режим взялся за резидентов ПВТ

Резидентам в два раза повысили ставку ежеквартальных отчислений.

В ПВТ выросла ставка ежеквартальных отчислений администрации. Об этом сообщается в постановлении Совмина РБ от 28 марта 2022 г. № 178. Документ подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Ставка ежеквартальных отчислений администрации ПВТ увеличилась в два раза и теперь составляет 2%. Такая величина установлена пока только за первый квартал 2022 года.

В документе указано, что ставка увеличивается «в целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».

Данные о том, сколько денег в фонде и как они расходуются, не публикуются в открытом доступе, пишет dev.by. В докризисные времена звучали предложения о том, чтобы использовать эти деньги на подготовку новых кадров.

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