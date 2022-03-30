Украинцы устраивают засады для отступающих с киевского направления войск РФ 2 30.03.2022, 9:38

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Отход оккупантов сопровождается боями.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска массово уходят с киевского направления.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что они (оккупанты. - Ред.) реально сейчас практически отходят. Построились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секретов, засад, заминировали все очень хорошо. При чем места возможных засад заминировали", - отметил он.

По словам Арестовича, войска РФ уходят с боем.

"Отходят они с боем, колонны горят. Это не выход в том смысле, что мы зачехлили оружие. Они уходят, стреляют по всем домам, по всем окнам и так далее. Все, как обычно: мы – по ним, они – по нам .Артиллерия используется, реактивные системы залпового огня. Война продолжается", - рассказал советник главы ОП.

Арестович отметил, что войска РФ отходят на территорию РФ и, вероятно, будут переброшены на Донбасс.

"Массовый выход войск будет. Кое-где, правда, они еще стоят. Не знаю по Буче и Гостомелю, но вообще с позиций, как были, например, на броварском направлении, – массовый выход. Позиции, которые были на макаровском направлении - там относительное движение. Есть еще силы, которые остаются на месте. Может, какую-нибудь мелочь оставят, но мы их уничтожим просто полностью", - добавил он.

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