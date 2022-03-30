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Национальный аэропорт «Минск» рассказал, какие рейсы отменяются в апреле

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  • 30.03.2022, 9:40
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Национальный аэропорт «Минск» рассказал, какие рейсы отменяются в апреле

Это касается трех авиакомпаний.

В апреле отменяются рейсы трех авиакомпаний, сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».

Авиакомпания flyDubai подтвердила отмену рейсов в Минск до 1 мая.

Turkish Airlines отменила утренние рейсы TK-284/283 из Стамбула в Минск и обратно до 9 апреля, вечерние TK-286/285 — до 11 апреля.

Аэрофлот не будет выполнять рейсы SU-1835/1834 из Шереметьево в Минск и обратно до 22 апреля, SU1842/1841 — до 31 марта.

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