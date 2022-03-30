Белорусских эмигрантов приравняли к «тунеядцам» 2 30.03.2022, 9:42

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Данные о белорусах, которые выехали из страны, в Министерство труда будут ежемесячно передавать пограничники.

Эмигранты, которые не платят налоги в Беларуси, будут платить за коммунальные услуги по полным тарифам.

Соответствующие изменения в документах по "тунеядскому" декрету внес своим постановлением Совет министров.

Плату за некоторые виды коммунальных услуг не будут взимать, если человек выехал с постоянного места жительства более чем на 10 дней подряд на лечение или по некоторым другим причинам и предварительно сообщил об этом в службы ЖКХ.

Данные о белорусах, которые выехали из страны и не вернулись через 30 дней, в Министерство труда будут ежемесячно передавать пограничники.

Множество людей уехало из Беларуси после событий 2020 года по политическим и экономическим причинам. Точной цифры эмигрантов нет, но речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч.

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