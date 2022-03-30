В Беларуси готовится новое «дело медиков»? 1 30.03.2022, 9:56

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Врачи рассказали, что им известно о задержании 30 ортопедов-травматологов.

В Беларуси вчера задержали более 30 ортопедов-травматологов, некоторые из которых возглавляли отделения в различных медицинских учреждениях страны. Официальных комментариев, касающихся причин хапуна, чиновники до сих пор не дали. «Белсат» собрал мнения медиков и журналистов.

С сегодняшнего дня в Витебской городской клинической больнице скорой помощи отсутствует на работе Александр Терковский – травматолог-ортопед высшей категории, почетный гражданин Витебска.

«Заведующий отделением Александр Терковский выполнял артроскопию – малоинвазийную операцию на коленном суставе. В среднем в течение недели делал около 10–12 операций. Сейчас, учитывая, что этого специалиста нет, эта процедура стала на паузу».

Накануне силовики обыскали рабочие кабинеты и задержали более 30 именно травматологов-ортопедов по всей стране. Большая часть из них – руководители отделений, незаменимые в некоторых медицинских манипуляциях.

Согласно источнику «Зеркала», задержанных подозревают в «получении взятки» – статья 430 Уголовного кодекса РБ.

Журналист-расследователь Станислав Ивашкевич допускает, что дело может также касаться нелегальных заработков на протезах.

Коррупционные схемы с участием высоких чиновников и государственных служащих построены вокруг государственных закупок протезов, в основном немецкого производства. Неразумная закупка, контролируемая и осуществляемая государством, искусственно создает очереди на протезирование суставов.

Еще не забыто так называемое дело медиков 2018-го года, когда за коррупцию в госзакупках задержали около ста человек. Только 21 из них отвечали в суде за дачу или получение взятки за помощь в поставках эндопротезов, регистрировании лекарств и врачебной техники. Чиновники высшего звена остались на свободе.

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