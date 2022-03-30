«Формально, Зеленский прав. Но есть вопрос» 3 30.03.2022, 10:07

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фото: president.gov.ua

Мнение по поводу слов президента Украины о Беларуси в интервью российским СМИ.

Финансовый энтузиаст Иван Карпенко поделился своими мыслями о словах президента Украины Владимира Зеленского о Беларуси в воскресном интервью:

– Речь Зеленского. В принципе, все правильно. Але, ёсць пытаннечка. Вова, сейчас мои соотечественники, беларусы, на вашей земле воюют за вас. Сейчас мои соотечественники, беларусы, как могут помогают вам публичной поддержкой, гуманитаркой, всеми силами. Беларусы не могут своими телами закрыть вас, украинцев, от российских бомб и ракет, но беларусы, избитые и посаженные, выходят на улицы в вашу поддержку, все равно, до сих пор, хотя это грозит реальными тюремными сроками.

В тоже время любимая мною Украина с 2020-го года продолжала торговать с Лукашенко и его системой, ничего даже не озвучивая публично.

Вова, Зеленский, все правильно, это наш вопрос, вопрос страны.

Но просто напомню, что одним из первых погибших на Майдане был Беларус. И сейчас у вас за вас воюют беларусы. Не обижай нацию, которая всей душой поддерживает твоих соотечественников, словом и делом.

Формально, Зеля прав, это только наш, белoрусов вопрос, но всегда нужен и важен контекст, – в Украине НИКОГДА не было такого количества сфабрикованных уголовных дел и реальных сроков за слова, листики, шарики, шарфики.

Конечно, это ничто в сравнении с реальной бомбежкой, расстрелами и геноцидом.

Однако, я думаю, реальная сила в понимании, толерантности и единении. И мне бы хотелось мудрости соседа, которому сейчас невероятно тяжело, понимать то, что Беларусь была первым бастионом, который захватили, но не сломали.

У меня все.

Люблю Беларусь! Люблю Украину!

Военный корабль идет ***!

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