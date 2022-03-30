Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева

Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева2
- 30.03.2022, 10:15
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Почему захлебнулось российское наступление?
Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.
Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНИАН.
Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев.
"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.