Британская разведка назвала две причины вывода российских войск из-под Киева 2 30.03.2022, 10:15

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Почему захлебнулось российское наступление?

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНИАН.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

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