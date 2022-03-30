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Стали известны новые подробности о взрывах на складе боеприпасов под российским Белгородом

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  • 30.03.2022, 10:19
  • 22,866
Стали известны новые подробности о взрывах на складе боеприпасов под российским Белгородом

Очевидцы опубликовали еще одно видео.

Очевидцы выкладывают кадры взрывов из-под российского Белгорода.

Есть и первый комментарий, пока неофициальный:

«19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Красный Октябрь под Белгородом. Из этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев», — пишет украинский военный журналист Юрий Бутусов.

Вскоре Бутусов поправил свой пост, написав в начале его, что эта информация подается «по сообщениям российских СМИ».

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