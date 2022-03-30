Российские войска не уменьшают активности в Черниговской области 30.03.2022, 10:22

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Чернигов всю ночь бомбили.

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в этом регионе Украины не наблюдается обещанного уменьшения активности войск РФ.

«Уменьшение» активности в Черниговской области враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь бомбили по городу Чернигов. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов», — сказал он

Напомним, вчера после переговоров в Стамбуле РФ заявила, что уменьшает военную активность в киевском и черниговском направлениях.

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