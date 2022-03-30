«Российская бронетехника горит безупречно»: Украина поблагодарила создателя дронов «Байрактар»5
- 30.03.2022, 10:22
- 6,940
Турецкие боевые дроны помогают отражать российскую агрессию.
Турецкие беспилотники «Байрактар» эффективно решают любые задачи и уничтожают вторгнувшуюся на нашу землю российскую бронетехнику. Благодарные украинцы даже посвятили беспилотнику песню, пишет zn.ua.
Накануне советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк встретился с создателем боевых дронов Халуком Байрактаром.
«Русская бронетехника безупречно горит в наших замечательных полях. И будет гореть дальше. Потому что «Байрактары» идеально решают любые задачи – незаметно, страшно, разрушительно. Всегда буду благодарен автору и отцу супероружия – за то, что мы победим», - сказал Подоляк.