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Около 17 300 военных и более 130 самолетов: названы российские потери с начала войны

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  • 30.03.2022, 10:28
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Около 17 300 военных и более 130 самолетов: названы российские потери с начала войны

Данные опубликовал Генштаб ВСУ.

За время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 17300 человек

танки - 605 единиц

боевые бронированные машины - 1723 единицы

артиллерийские системы - 305 единиц

РСЗО - 96 единиц

средства ПВО - 54 единиц

самолеты - 131 единица

вертолеты - 131 единица

автомобильная техника - 1184 единиц

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 75 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 единица

специальная техника - 21 единица

пусковые установки - 4 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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