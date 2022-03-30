Около 17 300 военных и более 130 самолетов: названы российские потери с начала войны

Около 17 300 военных и более 130 самолетов: названы российские потери с начала войны4
- 30.03.2022, 10:28
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Данные опубликовал Генштаб ВСУ.
За время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 17300 человек
танки - 605 единиц
боевые бронированные машины - 1723 единицы
артиллерийские системы - 305 единиц
РСЗО - 96 единиц
средства ПВО - 54 единиц
самолеты - 131 единица
вертолеты - 131 единица
автомобильная техника - 1184 единиц
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 75 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 единица
специальная техника - 21 единица
пусковые установки - 4 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.