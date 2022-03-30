Главу правления «БелВЭБ» Матюшевского отпустили 4 30.03.2022, 10:35

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Возможно, из ДФР после допросов вышли и другие руководители банка.

Главу правления банка «БелВЭБ» Василия Матюшевского отпустили из ДФР. Возможно, оттуда после допросов вышли и другие задержанные накануне топы банка. Об этом сайту zerkalo.io сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Об освобождении бывшего первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского, а ныне председателя правления «БелВЭБ» также сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники.

Его вместе с еще семью топами банка задержали накануне. Официально причина задержания не называлась.

Телефон Матюшевского, который вчера был недоступен, сегодня снова активен. Это также косвенно может указывать на то, что банкир находится на свободе. На звонки, однако, он не отвечает.

По информации нашего источника, вчера и сегодня ночью, скорее всего, были освобождены и другие представители банка. Но подтвердить эту информацию из других источников пока не удалось. По версии «Нашай Нівы», другие задержанные не вышли, а Матюшевского отпустили «для того, чтобы он смог оперативно найти средства для компенсации ущерба».

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