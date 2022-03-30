Украинка из Киевской области рассказала о зверствах пьяных российских солдат 30.03.2022, 10:35

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Шокирующие факты.

33-летняя украинка Наталья (имя ненастоящее) рассказала, что ее несколько часов насиловали пьяные российские оккупанты.

Кроме того, они застрелили ее мужа в дворе их дома в Киевской области. Об этом пишет издание The Times.

Женщина вспоминает, что захватчики разбили ее авто, чтобы она не сбежала. А затем ночью застрелили ее мужа, его тело лежало возле ворот.

Все это время дома был и 4-летний сын Натальи, он прятался в котельной. Два оккупанта заставили женщину раздеться и насиловали ее по очереди, приставив пистолет к ее виску. По ее словам, они были очень пьяны. Когда изверги уснули, пострадавшая бежала с сыном, сейчас они находятся у родственников в Тернополе.

Наталья до сих пор не рассказала 4-летнему сыну о смерти отца, которого она так и не похоронила - село оккупировано. Женщина признается, что не знает, как со всем этим дальше жить.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о первом подозрении российскому оккупанту за изнасилование женщины в Киевской области. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о его задержании. В сети появилась информация об этом преступнике. Также в сети показали фото российского командира Михаила Романова и его семьи. Именно он насиловал Наталью. Известно, что его уже ликвидировали ВСУ.

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