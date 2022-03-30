«Выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина, много погибших и раненых» 12 30.03.2022, 10:44

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Стало известно, как действует российская система «мобилизации» в ОРДЛО.

Пропаганда РФ решила похвастаться "российской системой мобилизации" в ОРДЛО.

В частности, российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео с "мобилизованными" в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

"Да, не все пришли добровольно, да всем выдали старинные каски и некоторым даже винтовки Мосина и карабины Симонова. Да, морозили людей в лесополосах, да, были такие, что отправляли в бой вместо второго эшелона обороны. Много погибших и раненых среди резервистов, есть пропавшие без вести и пленённые" - рассказал пропагандист.

Отметим, что на видео у одного из мобилизованных спрашивают, что он ест, в ответ звучит "Борщ". Его сразу же пропагандист исправляет: "Рагу".

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