Экономист: Девальвация рубля в Беларуси может достигнуть 200% 4 30.03.2022, 10:52

8,926

Большая разбежка между наличным и безналичным курсами возродит «черный рынок» валют.

Курсы доллара и евро опустились до минимума за 4 недели, а российский рубль подорожал до максимума за 5 месяцев.

29 марта по итогам валютных торгов на БВФБ курс доллара снизился на 0,1063 рубля, или на 3,36% и составил 3,0536 рубля; евро – на 2,98% и составил 3,3605, а российский рубль вырос на 2,73% — до 3,4577.

Почему доллар затормозил свой рост и к чему это приведет?

«Свободные новости» спросили об этом белорусских экономистов.

Лев Марголин: Народ начнет возрождать старое и, казалось бы, забытое

– Доллар немного заморозили. Вы же видите, сколько ограничений в последнее время ввели на его продажу и снятие, валюту надо заказывать заранее и даже по заказу можете не получить, придется перезаказывать.

Все это снижает спрос, особенно ажиотажный. Когда что-то происходит, то действует принцип маятника: качнется в одну сторону – жди обратного качания. Доллар, который покупали по 3.80, было немного чересчур.

Такими ограничительными мерами сняли ажиотажный спрос: прибежал человек снимать доллары, а ему сказали: заказывай. Через 10 дней пришел, а ему дали не 10 тысяч, которые он заказал, а только 3 тысячи – перезаказывай. Перезаказал – а доллар уже не 3.80, а 3.50. Появляются мысли: а может, не стоит забирать – начинается откат?

Оно и понятно, потому что чересчур большой была разбежка между курсом нал/безнал – а этого, как правило, быть не должно. Такое происходит, если эта цепочка разрывается искусственно.

Как в России, например: купить доллар нельзя, снять со счета можно только до 10 тысяч. И тогда получается, что люди, которым «зелень» очень нужна, волей-неволей начинают создавать черный рынок: они готовы платить дороже, а те, у кого валюта есть, не готовы продавать ее в обменниках по более низкой цене. Тем более, что в России, в отличие от нас, никаких мер наказания за такой обмен пока нет.

Но и нас не остановит ответственность: если будет большая разница между наличным и безналичным курсом, то народ начнет возрождать старое и, казалось бы, забытое. Поэтому беларусский Нацбанк, который поопытнее российского Центробанка, не вводит прямые запреты, но меры притормаживания предпринимает.

В итоге мы сейчас ждем и смотрим. Судя по всему, это не предел: 70% нашего экспорта находятся под ограничениями, а значит, будут проблемы с валютной выручкой. Раз так, повысится спрос на валюту со стороны предприятий (тех, которые не могут обойтись без импорта: это и критический импорт, и медикаменты, и средства защиты растений), тогда безналичный курс не удержишь. А следом пойдет в рост и наличный.

– Как долго заморозка доллара может действовать?

– Она эффективна только на коротких промежутках времени. Если процесс затягивается, такие меры не срабатывают, а когда их применяют как постоянное средство защиты, тогда появляется параллельный рынок. Когда Нацбанком руководил Герой Беларуси Петр Прокопович, тогда появлялись и два, и три параллельных курса: один – для своих, другой – для чужих, третий – для критического импорта и так далее.

Я надеюсь, что белорусский Нацбанк наработал достаточный опыт и не допустит подобных ограничений. Единственное, которое делает Нацбанк и коммерческие банки, – продажа в пределах покупки: обменники никто не пополняет валютой, сколько народ сдал – столько и продайте.

Виктор Терещенко: Падение белорусского рубля неизбежно

Кандидат экономических наук Виктор Терещенко по-прежнему уверен, что к концу года девальвация может достигнуть 200%.

Нынешнее торможение курса доллара экономист объясняет действиями Нацбанка:

– Нацбанк провел определенную интервенцию из-за желания привязаться к той валюте, которая выгодна, в том числе к российскому рублю. Но в любом случае падение беларусского рубля неизбежно. Надо понимать, что спрос на него тоже не растет, при этой ситуации национальная валюта будет обесцениваться по отношению к твердой, к тому же доллару.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».