Добровольцы из легиона «Свобода России» научились из NLAW уничтожать технику оккупантов
- 30.03.2022, 10:59
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Командиры подразделений рвутся в бой против кадыровцев.
Первые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку.
Об этом сообщила пресс-служба легиона.
Так, сегодня личный состав легиона, под руководством инструкторов из ВСУ, изучал гранатомет NLAW.
Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против кадыровцев.