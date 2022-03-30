Добровольцы из легиона «Свобода России» научились из NLAW уничтожать технику оккупантов 30.03.2022, 10:59

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Командиры подразделений рвутся в бой против кадыровцев.

Первые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку.

Об этом сообщила пресс-служба легиона.

Так, сегодня личный состав легиона, под руководством инструкторов из ВСУ, изучал гранатомет NLAW.

Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против кадыровцев.

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