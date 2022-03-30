Польские фанаты во время матча отбора ЧМ-2022 передали «привет» России 4 30.03.2022, 11:09

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Красноречивое видео.

Сборная Польши 29 марта сыграла дома против Швеции в финале отбора чемпионата мира-2022. Польские болельщики передали «поздравление» России, которая с войной напала на Украину.

Польша является одной из стран, наиболее помогающей Украине, которая дает достойный отпор российским оккупантам. Теперь поляки высказали свою позицию во время футбольного матча, сообщает 24 канал.

Перед началом встречи болельщики на трибунах в унисон передали привет россиян, затянув "Ruska Kurwa". Этот лозунг они неоднократно скандировали в течение важного поединка против шведов. Эти скандирования были четко слышны даже глядя на встречу через телетрансляцию.

Напомним, что поединок закончился победой Польши со счётом 2:0.

Голы за хозяев забивали Левандовский (с пенальти) и Зелинский.

Польская сборная пробилась на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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