Рашисты атаковали Николо-Васильевский монастырь на Донбассе, ранив настоятеля 2 30.03.2022, 11:29

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Монастырь находится в подчинении УПЦ Московского патриархата.

Российским оккупантам безразлично, что в Украине подвергать обстрелу. Даже церкви и монастыри становятся объектами нападения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Военные подразделения страны-агрессора нанесли огневой удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в поселке Никольское близ Волновахи. Этот монастырь находится в подчинении УПЦ МП.

В результате атаки был ранен настоятель – епископ Волновахский Амвросий.

Это не впервые, когда этот монастырь подвергается атаке врага. 6 марта он уже был под артиллерийским обстрелом. Тогда несколько снарядов попали на территорию обители: один застрял в земле буквально на пороге Иверского храма, другой повредил крышу и помещение одного из монастырских корпусов, где расположена пекарня, хлебом которой питаются в том числе пожилые люди, проживающие в местной богадельне.

Однако тогда серьезных разрушений и жертв удалось избежать – снаряды не разорвались.

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