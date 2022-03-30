Украинские бойцы уничтожили 50% самой лучшей и современной военной техники РФ 15 30.03.2022, 11:32

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Скоро оккупанты начнут бросать в бой металлолом.

Россия против Украины использовала половину своих лучших военных ресурсов, считает военный эксперт Михаил Самусь. В эфире Радио НВ он рассказал, как агрессор перевооружался более 10 лет и какая техника у него осталась.

«Начиная с 2010 года у них реализовывалась обширная программа перевооружения, в которую они вложили около триллиона долларов (это миллион миллионов, число имеет 12 нулей; по курсу на 29 марта, это почти 30 триллионов гривен — ред.). Конечно, похитили большинство: к счастью, российская коррупция работает очень эффективно».

Новейшие танки, бронетехнику, самолеты они не выпускали, уверен эксперт, а лишь модернизировали советские образцы:

«И БТР, и БМП и БМД являются продолжением советской традиции. Это модернизированная [техника] с определенными вкраплениями современных технологий, которые с 2010 года в большом количестве, к сожалению, передавали наши западные партнеры — Франция, Италия, Германия, Израиль. Они передали огромное количество технологий, компонентов, устройств, которые тот же советский танк превращали в более совершенное вооружение».

По словам Самуся, Франция продала России тысячи матриц для тепловизоров и другого оборудования, а Италия поставила тысячу бронированных машин Рысь.

«У них есть своя версия Тигр, эффективно уничтожаемая украинской армией. Но если только Рысей тысяча, сколько Тигров? О БТР и БМД вообще не говорю — счет идет на тысячи. <...> Думаю, все же современное вооружение, которое было в российской армии, мы уничтожили где-то половину».

Также, продолжил эксперт, россияне начали доставать из баз хранения старую советскую технику, но ее Самусь называет металлоломом.

«Возможно, из пяти-десяти танков они соберут один-два боеспособных. Но это не будут те модернизированные танки Т-72, которые поначалу заходили. Это будут старые танки без современных систем управления оружием, тепловизоров, с неновыми двигателями, броня у них динамичная, которая не будет эффективной. Это уже будет металлолом, который на уровень ниже по всем возможностям и надежности в частности».

Поэтому, подытожил эксперт, сейчас Украине нужно уничтожить другую половину модернизированного российского оружия, а затем пойдет «реальный металлолом».

С начала вторжения оккупанты потеряли около 17200 личного состава. Также, по состоянию на 29 марта, Украина уничтожила по меньшей мере 597 танков, 1710 боевых бронированных машин и 127 самолетов РФ.

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