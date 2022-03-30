В посольстве Литвы в Минске образовалась очередь на визы на 10 тысяч человек 13 30.03.2022, 11:43

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При этом в нее включают не всех желающих.

В посольстве Литвы в Минске образовалась очередь из 10 тысяч человек, которые подали документы на визу для переезда в эту страну. Об этом пишет delfi.lt со ссылкой на вице-министра иностранных дел этой Литвы Эгидиюс Мейлунас. Речь идет про тех, кто попал в приоритетный список от Минэкономики этой страны, в него попадают в том числе дефицитные работники. Среди них — ит-специалисты.

Эгидиюс Мейлунас сообщил, что в Минске сейчас задействован один дипломат, большая часть дипломатов была выслана из Беларуси еще в конце прошлого года. Чиновник рассказал, что сейчас в приоритетном списке в посольстве — 10 000 человек, которых представило Министерство экономики. Чтобы оформить визы тем, кто попал в приоритетную очередь, потребуется около трех недель, прогнозирует Эгидиюс Мейлунас.

«Это в идеальном случае. Если будет принято создать еще одну очередь для водителей, прямо говорю, придется тех 10 000 убрать в сторону и заниматься водителями. Пока до 20 апреля у нас на повестке дня водителей нет, просто физически невозможно будет это осуществить», — сказал представитель МИД Аудрюс Бендинскас.

Эгидиюс Мейлунас также уточнил, что выдача виз россиянам и белорусам сейчас не запрещена, а ограничена. «Не запрещено принимать на работу, ограничен прием заявок на получение виз в консульских отделах. Сейчас исключение делают для работников компаний, которые переводят в Литву. Министерство экономики составляет списки этих людей, по этим спискам и выдают визы», — сказал он.

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