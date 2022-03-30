Лукашенковское ТВ лишилось крупного рекламного контракта

Лукашенковское ТВ лишилось крупного рекламного контракта2
- 30.03.2022, 12:02
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От рекламы на белорусских государственных телеканалах отказывается немецкая компания Dr. Theiss.
Это крупный производитель лекарств, БАДов, косметики и средств гигиены. Об этом сообщает немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights.
Согласно анализу рекламных роликов на белорусских госканалах, проведенному 15-21 ноября 2021 года, компания Dr. Theiss занимала девятое место по количеству размещенной платной рекламы.
Кстати, в конце 2021 года в ответ на предложение прекратить рекламу на БТ компания заявляла, что "далека от политики". Но теперь Dr. Theiss отказывается от рекламы на белорусских государственных телеканалах.