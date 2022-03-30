Найдена роскошная вилла Кадырова в Дубае 30.03.2022, 12:11

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Откуда у главы Чечни деньги на такой образ жизни?

Журналисты выяснили, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров только в 2021 – 2022 годах мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз. Все полеты он совершал на своем роскошном самолете за 80 миллионов долларов.

Об этом пишет «Украинская правда».

Журналисты заявили, что роскошная вилла Кадырова расположена на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Такие выводы можно сделать из фотографий, которые приближенные к Кадырову люди регулярно публиковали в соцсетях. Каждый раз они обозначали одно и то же самое место – пятизвездочный отель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят почти 3 тысячи долларов в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух крупнейших, имеет удобное уединенное расположение.

Журналисты отметили, что подтверждение этой информации получили от трех источников. Более того, сам Кадыров имеет немало фотографий с виллы.

Откуда у Кадырова деньги на роскошный образ жизни

Еще в 2011 году журналистам удалось задать главе Чечни вопрос об источниках его доходов, тогда Кадыров ответил:

«Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги».

С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись. Добавим, что Кадырова уже давно называют марионеткой Владимира Путина, так что об источниках его доходов не трудно догадаться.

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