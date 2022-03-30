ВСУ разбили колонну врага в Харьковской области, захватив «Солнцепек» 2 30.03.2022, 12:23

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Оккупанты побежали, но попали в засаду.

Бойцы ВСУ захватили еще одну российскую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами.

Но в колонне, которую разбили воины 93-я ОМБр «Холодный Яр», была лишь одна машина из всего комплекса, передает УНИАН.

– Колонна шла по Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от «Солнцепека» развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы, – рассказал воин с позывным «Сид».

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