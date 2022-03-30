В Мариуполе рашисты нанесли артиллерийский удар по зданию со знаком Международного Красного Креста 3 30.03.2022, 12:28

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Военные преступники не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны.

В Мариуполе под артиллерийский обстрел россиян попало здание, отмеченное красным крестом. Так обозначаются места, где могут находиться раненые, гражданские лица и гуманитарные грузы.

Об этом сообщают в полку "Азов".

"Российские оккупанты в очередной раз подтвердили, что они - военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста.

Оккупанты целенаправленно уничтожают авиационным и артиллерийским огнем здание, отмеченное красным крестом на белом фоне. Это является одним из самых циничныз военных преступлений, ведь такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские лица или гуманитарные грузы", - отметили в полку "Азов".

Защитники Мариуполя напоминают, что единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами.

"Напомним, МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствуют принудительной депортации украинцев в страну-агрессор и планирует открытие центра для приема украинцев в российском Ростове. Но сотрудничество с орками исторически имеет один итог - российские бомбы на вашей крыше", - отметили в "Азове".

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