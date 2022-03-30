Неизбежное падение путинизма и лукашизма 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

30.03.2022, 12:26

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В Киеве нет веры российским переговорщикам и Кремлю.

Вчера по итогам переговоров, которые переходят в виртуальный формат, мы написали, что все очень тонко. И главный фактор их успешности - это стойкость ВСУ и украинского народа.

Конечно, вечер и ночь - достаточно короткий промежуток времени, чтобы сделать анализ ситуации, но определенные моменты подсветить можно.

1. Полномасштабного отвода войск от Киева или Чернигова нет. Пока это можно оценить, как начало передислокации (возможно, но менее вероятно, ротации). Впрочем, никто и не расслабляется.

2. Сложно объективно оценить выполнения обещания о снижении интенсивности боевых действий, но ракет прилетело больше, чем до переговоров.

3. Ответом на очередной звонок Макрона стал ракетный удар по зданию, в котором находилась консультативная миссия ЕС в Мариуполе. Ясный ответ то ли на отказ платить за газ в рублях, то ли на предложение об эвакуации жителей. Кстати, то, что пересох газопровод «Ямал – Европа» с этим абсолютно не связано. Он уже долгое время еле функционирует, чем огорчает белорусскую хунту.

4. Российское общество по итогам переговоров «требует продолжения банкета», то есть продолжения военных действий и критикует действия властей. Таким образом, очевидно, что, как мы и писали, продать победу в формате «ничего не поменялось» (а стало только хуже) - будет очень сложно. А значит, как правильно отмечали многие коллеги, это война не только кремлевскго старца. Недоверие и ненависть между двумя народами действительно затянутся на десятилетия.

«Спецоперация в телевизоре» и реальная война в родных городах выглядят совершенно иначе. К настоящему моменту четверть населения Украины стало беженцами или переселенцами (те, кто вынужден был переехать в рамках страны).

5. В Белгороде (Россия) взорвался склад боеприпасов, изрядно напугав местных жителей. Реальную причина взрыва мы узнаем после войны, но это точно не «Точка-У», а вот вариации на тему «человеческого фактора» обширны. И все не в пользу Вооруженных сил России. И такой бумеранг все чаще может возвращаться как в Россию, так и в Беларусь.

6. Вероятность масштабного и открытого участия войск хунты в войне против Украины в текущей конфигурации снизилась, но об их роли и белорусских «ихтамнетах» еще обязательно будет рассказано в отдельном материале.

7. Ядерный шантаж окончательно стал блефом. Это было блюда на закуску для НАТО после изящного поглощения Украины за 3-4 дня. Однако проблемы начались уже с самого начала, и вторая армия мира прямо на наших с вами глазах превращается в первую картонную.

Резюме. Добиться мира в этой войне будет очень сложно. В перемирие никто не верит. Равно, как нет веры российским переговорщикам и Кремлю.

В России скормить «компромисс Зеленского» еще как-то можно, особенно если за победу выдать еще и оккупацию Беларуси. Хотя, очевидно, что мангуст обгадился в прыжке.

В Украине что-то меньшее, чем этот самый компромисс продать населению - невозможно.

Затягивание конфликта приведет к появлению новых точек напряжения для России.

Здесь Пионтковский прав - Эрдоган гораздо больше подходит на роль альфа-самца, который может регулировать количество и интенсивность дополнительных точек напряжения на внешнем контуре.

Мир будет означать неизбежное падение путинизма и лукашизма.

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