«Ну, какой русский не сопрет ничего»23
- 30.03.2022, 12:39
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Перехвачен разговор оккупанта с женой.
Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство у украинских домах стало для них как поход в супермаркет.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, публикуя аудиоперехват разговоров захватчиков, передает УНИАН.
Так, оккупант хвастается своей жене, что он уже набрал ей хорошей косметики и футболок, фирменные кроссовки NB.
"Это "привет" из Украины будет. Ну, какой русский не сопрет ниче", - отвечает захватчику его жена.
Оккупант добавляет, что все его сослуживцы будут тащить награбленное из Украины целыми сумками. Его жена говорит, что "украинцы хорошо живут".
В телефонном разговоре с захватчиком его жена просит ноутбук, спортивный костюм. И все это вражеский вояка должен забрать в захваченных украинских домах.