Арестович спрогнозировал, когда воска РФ не смогут вести активных боевых действий 3 30.03.2022, 12:43

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Алексей Арестович

Оккупанты также не смогут долго блокировать украинские города.

Россия не сможет удерживать украинские территории в течение длительного времени. Соответственно, гуманитарная катастрофа в Мариуполе, Изюме и Чернигове не продлится месяцами.

Об этом в интервью ВВС заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, все постепенно пойдет к завершению уже через месяц.

«Месяцами гуманитарная катастрофа не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию месяцами. Я думаю, что в конце апреля – начале мая все должно постепенно заканчиваться», – заявил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что люди смогут вернуться в Киев при условии, что мы сумеем отбросить врага от столицы километров на 50. «Не так, как сейчас, а по-настоящему», – отмечает Арестович. Но уже даже сейчас многие украинцы возвращаются в Киев.

По словам Арестовича, военные в Мариуполе держатся и могут это делать еще месяцами. Главная же проблема у гражданских, которых нужно оттуда забрать – оккупанты совершают военные преступления против них.

Также захватчики пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Город в затруднительном положении, но там сохранились пути снабжения, а гражданские могут уехать.

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