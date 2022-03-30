Путин оказался трусом 15 Виталий Дейнега, «Главред»

30.03.2022, 12:55

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И это только начало жалкого финала России.

По итогу мирных переговоров хочу обратиться к россиянам. Ребята, мне кажется, вас тупо кинули. Как лохов. Как всегда.

Ваша "операция" всю дорогу шла "по плану", вот только в чем состоял план – никто не говорил. Вам годами рассказывали, что ваша армия может смести Украину с карты мира. Путин в начале заявил, что хочет демилитаризации, денацификации и прочего. Этих требований больше нет. По итогу ваши войска тупо получили по хлебалу и валят из-под Киева, делая вид, что это не бегство и что в этом был замысел.

Из относительно больших городов ваши войска пока контролируют только часть Мариуполя и Херсон. Из последнего они любят заезжать в Чернобаевку. Там, кстати, хорошо. На этом перечень успехов внезапного ночного полномасштабного вторжения исчерпан.

Вы можете не верить нашим данным о ваших потерях, но отрицать, что их гораздо больше, чем официально объявленные пара тысяч тоже не выйдет. Интернет в целом и телеграм, в частности завален фото останков ваших военных. Останков, которые никто даже не пытается забирать. Потому что ехали они сюда с комплектами парадной формы, чтобы маршировать в Киеве. Их кинули, предали и обманули. Как и вас всех.

К вашему сожалению, Путин оказался трусом. Просто старым жалким, лысеющим ботоксным импотентом, который хотел лечь в мавзолей в великой стране рядом с Лениным. А ляжет, по итогу, как Ким Ир Сен – в нищей и обездоленной.

Я прожил этот месяц в Киеве и уже привык к воздушным тревогам, разрывам и вибрации стен. Сейчас их может стать меньше. И для моего города это начнет уходить в прошлое (не факт, но давайте глянем). А вот последствия же наложенных на вас санкций в полной мере станут ощутимыми в течении лет. И снимать их еще очень долго никто не будет: ни государственные, ни корпоративные.

Многие из вас искренне поверили в то, что ваша армия может взять Киев и всю Украину. Но война вскрыла всю коррупцию, раздолбайство и профнепригодность как вашего президента, так и его нафталиновых генералов. Состояние и слаженность армии часто могут сказать о стране больше, чем сотни сюжетов и презентаций. На глазах всего мира армия, которую вы называли "второй в мире", была остановлена и сломлена двадцать второй. И тут не помогло, ни превосходство в ракетах и авиации, ни внезапность нападения.

За этот месяц в Украине закрылись остатки пророссийских партий, поскольку электората для них больше нет. На русском стало говорить стыдно и многие от него сознательно отказываются. Россия потеряла остатки поддержки. А дети, рожденные в бомбоубежищах, никогда не будут вас любить. И их дети тоже. Вы потеряли Украину окончательно. Хотя еще 9 лет назад тут был вполне себе пророссийский президент.

Теперь о танках, которые не дошли до Киева. Ваша армия не смогла ничего противопоставить современным противотанковым комплексам, которые уже есть чуть ли не в каждом селе. Ваша армия ничего не смогла сделать с миллионами людей, которые решили, что им некуда отступать. Вы не смогли взять даже окруженный Мариуполь, отрезанный от поставок не то что патронов и топлива, а даже воды с едой. Все, что в Кремле смогли сделать – это накачать пропагандой своих солдатиков и кинуть их на убой. Не более того. Других успехов у "специальной операции" нет и не предвидится. И картина, которую вам рисуют, чтобы прикрыть ваше военное поражение, не убеждает уже даже самых упоротых из вас. Просто вспомните свои ожидания, когда все начиналось и сравните с тем, что вышло. Попробовали? Как дела?

Сегодня как никогда стало видно одно – Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют х…йлом.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с Путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть. Удачи.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели.

Виталий Дейнега, «Главред»

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