Белорусы больше месяца ждут возвратов из интернет-магазинов 1 30.03.2022, 13:02

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Деньги заблудились?

В конце февраля Татьяна оформила возврат на Wildberries за две покупки на общую сумму 1742 российских рубля. На тот момент это было порядка 60 белорусских рублей. «Может, сумма и не такая большая, но это все равно мои деньги», — пишет читательница onliner.by.

И это не единственный случай, когда деньги на карту белорусам не вернулись.

Многие помнят, что несколько недель назад у Wildberries случился глобальный сбой: после оплаты товары просто исчезали из корзины. Через несколько дней все устаканилось — во всяком случае потока жалоб в чат-боте мы не наблюдали.

Ситуация Татьяны со сбоем не связана. Белоруска совершала покупки с карточки «Банка „БелВЭБ“» — это «дочка» российского «Внешэкономбанка», который в конце февраля попал под санкции ЕС и США. 1 марта банк подтвердил, что из-за ограничений карточками Visa и Mastercard теперь нельзя рассчитываться за товары и услуги за пределами страны. Клиентам порекомендовали выпустить виртуальную карту других банков, которые не попали под санкции, и пополнить счет с карты «Банка „БелВЭБ“» в мобильном приложении.

Татьяна не собиралась больше платить с этой карточки, она ждала возврат денег, которые как будто исчезли.

— Я обратилась в банк, мне объяснили, что деньги к ним не приходили и они не могут прийти, пока банк под санкциями. Консультант предложила, чтобы Wildberries прислал деньги на другую карту либо на расчетный счет. Но там ответили, что уже отправили деньги и транзакция была успешной.

В Белорусском обществе защиты прав потребителей Екатерине сказали, что обращаться можно в суд или напрямую жаловаться в российскую компанию. По своей инициативе покупательница решила отправить обращение в Роспотребнадзор, ждет рассмотрения.

А вот история Ирины — она ждет возврат на карту «Белинвестбанка» с 28 февраля.

— Мне должны были вернуть 6115 российский рублей, на тот момент это было почти 200 белорусских рублей. После звонка в банк начала переписку с интернет-магазином. Предлагала разные варианты возврата денег, вплоть до того, чтобы на эту сумму купить товары, на что мне ответили отказом. Я открыла счет в российских рублях в ЗАО «МТБанк». На этот расчетный счет можно возвращать деньги из российских интернет-магазинов. Написала обращение 12 марта, а также заявление на электронный адрес mailto:sales@wildberries.ru, но до сих пор не получила ответ. Сумма для меня значительная, что сейчас делать, не имею представления.

О похожих историях написали покупатели, которые делали покупки на Ozon и Aliexpress.

Прошло еще несколько недель. Татьяна продолжила переписываться с Wildberries. Там сначала говорили про временный сбой, теперь пишут, что «заявка находится на рассмотрении».

Мы направили запрос в российский интернет-магазин, но ответа пока не получили. В «Банке „БелВЭБ“» нам объяснили ситуацию так: «Денежные средства, направленные организациями торговли и сервиса в качестве возврата по совершенным операциям, а также информация, необходимая для отражения операций возврата по счетам клиентов, вследствие приостановки обслуживания международными платежными системами Visa/Mastercard в „Банк «БелВЭБ»“ не поступили.

В настоящее время банками Беларуси проводится совместная работа по установлению объемов транзакций, которые не были зачислены на счета, для выработки общего решения по взаиморасчетам и зачислению на счета получателей. Причины, вызвавшие неисполнение обязательств банком, имеют исключительно внешний характер».

Судя по сообщениям банков, история Татьяны не единичная. «Дабрабыт» даже публиковал инструкцию о том, что делать, если на вашу карточку Visa или Mastercard не пришли деньги за возврат покупок из российского интернет-магазина: «Для возврата денежных средств рекомендуем воспользоваться реквизитами карточки другого банка, в отношении которого не введены подобные ограничения. Для ускорения процедуры возврата новые реквизиты платежной карточки рекомендуем направить в адрес продавца и/или интернет-магазинам».

Наша читательница в интернет-магазин обратилась, но пока безрезультатно. Получается, что из-за «внешних обстоятельств» деньги покупательницы попросту заблудились.

Дополнено

После публикации новости с похожей проблемой к нам обратились и другие читатели. С конца февраля Екатерина ждет от Wildberries 13 тысяч российских рублей (почти 450 белорусских рублей по актуальному на сегодня курсу).

— Мой банк «Дабрабыт» официально объявил о невозможности принимать возвраты с 26 февраля. Продавец сначала говорил обратиться в банк. Потом специалист попросил прислать подтверждающие документы о том, что банк не принимает зачисления. Я все выслала. Последний ответ получила 22 марта о том, что «информация передана специалистам».

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