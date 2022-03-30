Белорусские рабочие покидают крупные предприятия 4 30.03.2022, 13:09

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Фото: bymedia

За 2 месяца 2022 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 86,9 тысяч человек.

Флагманы по всей стране отчитались о принятых на работу и уволенных людях. В 2022 году продолжился отток кадров из валообразующих бизнесов РБ, пишет сайт banki24.by.

За 2 месяца 2022 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 86,9 тыс. человек. За этот же период количество принятых на работу составило 81,7 тыс. – таковы оперативные оценки Белстата.

Таким образом, на чистой основе кадровый отток с флагманских предприятий достиг 5,2 тыс. человек. Сравните: в январе-феврале 2021-го отток кадров с валообразующих компаний составил 6,4 тыс. человек (по оперативному учету).

Кроме абсолютных показателей рынка труда существуют относительные. В эту группу входит коэффициент замещения уволенных принятыми. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми в 2021 году был равен 92,7%, а в 2022-м составил 94,1%.

Коэффициент замещения показывает, сколько работников в среднем было принято на работу вместо каждых 100 уволенных. Если этот коэффициент меньше 100%, то на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

Некоторое улучшение ситуации у флагманов связано с ростом экономики до начала боевых действий в Украине. По итогам марта оперативная статистика с высокой вероятностью скорректируется.

В январе-феврале 2022 года количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации составило 0,7 тыс. человек. На этом же уровне данная когорта уволенных была в 2021 году.

Однако в текущем году выросло число увольнений за прогулы и другие нарушения дисциплины. За 2 месяца 2021 года таких работников по флагманам насчитали 4,7 тыс. человек, а в 2022-м – 4,9 тыс.

За прогулы и иные нарушения с рабочими местами за 2 месяца 2022 года расстались около 1,3 тыс. человек в агросекторе, 1,5 тыс. – в промышленности, 0,4 тыс. – в строительстве, 0,9 тыс. – в розничной торговле.

За январь-февраль 2022 года в Минске на валовой основе уволили 22,3 тыс. человек, в Брестской области – 11,1 тыс., в Витебской – 9,8 тыс., в Гомельской – 11,8 тыс., в Гродненской – 9,2 тыс., в Минской – 13,6 тыс., в Могилевской – 9,2 тыс.

По итогам 2 месяцев нигде из территорий не было притока кадров на флагманские предприятия. По Минску коэффициент замещения составил 95,6%, а по областям колебался от 89,1% в Гродненской до 97,9 % в Минской.

Флагманы промышленности Беларуси за 2 месяца уволили на валовой основе 18,4 тыс. человек (коэффициент замещения 99,6%), строительного сектора – 6,9 тыс. (67%), розничной торговли (ритейл) – 12,6 тыс. (96%), образования – 9,3 тыс. (97,5%), здравоохранения – 5,7 тыс. (91,8%).

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